Бойовики за добу 23 рази обстріляли позиції сил АТО

За минулу добу бойовики здійснили 23 обстріли позицій Збройних сил України в зоні проведення Антитерористичної операції, внаслідок яких один український військовослужбовець дістав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Оперативна обстановка в районі проведення АТО суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує порушувати перемир'я, час від часу застосовуючи і міномети різних калібрів. За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 23 рази обстрілювали українських захисників. Тенденція підвищення ворожої вогневої активності в темний час доби залишається незмінною. Відносна стабілізація від учорашнього ранку спостерігається лише на приморському напрямку. Зате найбільш інтенсивні обстріли, зокрема і з артилерії, відбулися на Луганщині", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу АТО у Facebook.

На приморському напрямку бойовики здійснили один обстріл - зі станкового протитанкового гранатомета вівся вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Павлополя.

На донецькому напрямку бойовики здійснили 12 обстрілів. Основну вогневу активність противника зафіксовано в передмістях Авдіївки та районі Кам’янки - бойовики застосовували гранатомети і стрілецьку зброю, крім того, укріплення ЗСУ в околицях Кам’янки обстрілювали з мінометів калібру 82 мм. По околицях Луганського і Зайцевого бойовики вели вогонь із піхотного озброєння та озброєння БМП, по околицях Верхньоторецького - з великокаліберних кулеметів, працював снайпер.

"Луганський напрямок. На цій частині фронту противник здійснив десять обстрілів. Тут же загарбники найактивніше застосовували і міномети. Зокрема, вчора близько 21:00 бойовики щільно обстріляли наші позиції поблизу Троїцького з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Також зі 82 мм мінометів найманці відкривали вогонь у районі Щастя, Катеринівки і Жовтого. Неподалік Новозванівки бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси і озброєння БМП. Поблизу Новоолександрівки - великокаліберні кулемети. А по захисниках Попасної незаконні збройні формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.