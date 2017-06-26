Бойовики за добу 10 разів порушили перемир'я на Луганщині, сили АТО вогонь у відповідь не відкривали

Незаконні збройні формування за минулу добу десять разів порушували "режим тиші" в Луганській області, даних про втрати і руйнування немає, повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.

"За минулу добу об'єднані російсько-терористичні бандформування 10 разів порушували "режим тиші" вздовж лінії розмежування. (...) Сили АТО вогонь у відповідь не відкривали. Інформації щодо втрат та руйнувань не надходило", - йдеться в повідомленні облВЦА на сторінці у Facebook у понеділок.

Так, у напрямку міста Щастя і села Лобачевого Новоайдарського району противник п’ять разів відкривав вогонь зі 82-мм мінометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, автоматичних і протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

"По укріпленнях наших захисників поблизу сіл Новозванівка, Новоолександрівка, Катеринівка і Троїцьке Попаснянського району ворог п'ять разів застосовував 120-мм і 82-мм міномети, автоматичні та протитанкові гранатомети, БМП, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що за минулу добу бойовики здійснили 23 обстріли позицій Збройних сил України в зоні проведення АТО, один український військовослужбовець дістав поранення.