Захист Януковича клопотатиме про його можливість участі в допиті перших осіб держави

Захист екс-президента України Віктора Януковича клопотатиме про те, щоб В.Янукович зміг брати участь у судовому засіданні в Оболонському районному суді Києва і взяти участь у допиті перших осіб держави про події 2014 року.

"Захист наполягатиме на тому, щоб Віктор Янукович мав можливість вийти і дати пояснення по суті справи згідно з нормами міжнародного права. По-друге, Віктор Янукович має право брати участь у допиті перших осіб держави, особисто ставити запитання . На цьому ми також наполягатимемо. Віктор Янукович має право брати участь у цьому суді і він братиме участь, незважаючи на перешкоджання і протидію Генпрокуратури цим фактам", - сказав адвокат В.Януковича Віталій Сердюк журналістам перед початком засідання в Оболонському райсуді Києва в понеділок уранці.

Говорячи про можливу участь екс-президента в сьогоднішньому засіданні, адвокат зауважив: "Усе залежатиме від Оболонського суду. Ростовський суд підтвердив можливість застосування цієї процедури. У разі якщо Оболонський суд ухвалить законне рішення і застосує Європейську конвенцію, направить документи до Міністерства юстиції України, яке направить ці документи до РФ, звісно, процедуру буде застосовано, Віктор Янукович зможе надати свідчення, які будуть належними доказами... Віктор Янукович зможе допитати перших осіб держави".

Відповідаючи на запитання, про допити яких осіб йдеться і коли, В.Сердюк сказав: "Вирішуватиме суд. Захист клопотатиме, щоб усі очевидці і учасники подій 2014 року все-таки прийшли до суду, надали в суді свої свідчення".

Про участь В.Януковича в суді в режимі відеозв'язку адвокат сказав: "Таке рішення було ухвалене всупереч Європейській конвенції про правову допомогу. Суд запропонував вийти на зв'язок шляхом Skype, а не за процедурою, передбаченою Європейською конвенцією про правову допомогу. Отримані докази може бути визнано недопустимими".