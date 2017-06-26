Події

10:50 26.06.2017

Прокуратура просить суд розглядати справу про держзраду Януковича за спецпроцедурою

Прокуратура просить Оболонський районний суд Києва розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України (2010-2014) Віктора Януковича у державній зраді за спеціальною (заочною) процедурою.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне клопотання озвучив у понеділок на першому засіданні у цій справі по суті прокурор головної Військової прокуратури Руслан Кравченко, аргументувавши це тим, що обвинувачений не з'явився на судове засідання та іншими супутніми причинами.

"Ми просимо суд ухвалити постанову про здійснення спеціального провадження при розгляді цього провадження стосовно Віктора Януковича", - сказав Р.Кравченко.

Як повідомлялося, В.Януковича звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (йдеться про пособника як одну із категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.

Згідно з порядком на сайті Оболонського районного суду, В.Януковича викликають на 10 засідань, запланованих на 26, 29 червня, 6, 12, 13 липня, 3, 10, 17, 23 і 31 серпня 2017 року.

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