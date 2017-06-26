Оболонський суд переніс засідання у справі про держзраду Януковича

Оболонський районний суд Києва переніс засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича на 10.00 29 червня.

Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко на засіданні в понеділок уранці.

Суд погодився з аргументами адвоката В.Януковича про те, що, згідно із законодавством, для прийняття рішення про проведення спеціального (заочного) розгляду справи про державну зраду екс-президента необхідна повторна неявка обвинуваченого до суду.

У понеділок, 26 червня, було перше засідання Оболонського районного суду із розгляду справи про державну зраду екс-президента по суті, на яке В.Янукович не з'явився.

Як повідомлялося, В.Януковича обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (йдеться про пособника як одну із категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.

Згідно з порядком на сайті Оболонського районного суду, В.Януковича викликають на 10 засідань, запланованих на 26, 29 червня, 6, 12, 13 липня, 3, 10, 17, 23 і 31 серпня 2017 року.