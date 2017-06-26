На Харківщині невідомі підірвали банкомат і забрали гроші

Невідомі за допомогою вибухового пристрою в ніч на понеділок пошкодили банкомат ПриватБанку в селищі Високий (Харківська обл.) та забрали звідти гроші.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, інформація про подію надійшла до чергової частини Харківського відділу поліції від чергового на залізничній станції "Жовтнева". "Він розповів, що в селищі Високий біля магазину троє невідомих у камуфляжній формі невстановленим вибуховим пристроєм пошкодили банкомат і викрали гроші", - йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції оглянули місце події. Суму вкрадених грошей наразі встановлюють.

Наразі вживають необхідних заходів для затримання причетних до правопорушень.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.