Події

11:49 26.06.2017

СБУ відкидає заяви терористів про підготовку спецслужбою провокації щодо ОБСЄ

Служба безпеки України спростовує заяви представників терористичної організації "ЛНР/ДНР" про підготовку спецслужбою акції проти спостерігачів ОБСЄ на адміністративному кордоні з Кримом.

"Служба безпеки України не займається провокаціями. Тому заяви представників терористичної організації" ЛНР/ДНР" з підготовки українськими спецслужбами акції проти спостерігачів ОБСЄ на адміністративному кордоні з АР Крим не витримують жодної критики", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ в понеділок.

За оперативною інформацією, в районі Красноперекопська у повній готовності перебуває знімальна група російського пропагандистського каналу Life. "Тому не виключено, що подібні фейкові заяви бойовиків - це підготовка до чергових провокацій проти представників міжнародної організації (ОБСЄ)", - наголошують у СБУ.

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