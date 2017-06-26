День кримськотатарського прапора в Києві відзначать автопробігом, ходою і дитячим конкурсом

Заходи з відзначення дня кримськотатарського прапора в Києві розпочнуться в понеділок з автопробігу з кримськотатарськими та державними прапорами України з правого берега на лівий, заявляє член меджлісу кримськотатарського народу Різа Шевкієв.

За його словами, автопробіг закінчиться на Хрещатику.

Також у центрі Києва відбудуться дитячі конкурси малюнка, патріотичних пісень і віршів.

Хрещатиком пройде хода, учасники якого нестимуть полотнище 6 на 39 метрів, зшите з кримськотатарських прапорів. Вона завершиться нетривалим мітингом на майдані Незалежності.

День кримськотатарського національного прапора відзначається 26 червня кожного року з 2010 року. Прапор вперше було затверджено на першому курултаї кримськотатарського народу в 1917 році і відновлено на другому курултаї після повернення кримських татар на Батьківщину; сьогодні є офіційним кримськотатарським національним прапором.