Події

12:54 26.06.2017

День кримськотатарського прапора в Києві відзначать автопробігом, ходою і дитячим конкурсом

Заходи з відзначення дня кримськотатарського прапора в Києві розпочнуться в понеділок з автопробігу з кримськотатарськими та державними прапорами України з правого берега на лівий, заявляє член меджлісу кримськотатарського народу Різа Шевкієв.

За його словами, автопробіг закінчиться на Хрещатику.

Також у центрі Києва відбудуться дитячі конкурси малюнка, патріотичних пісень і віршів.

Хрещатиком пройде хода, учасники якого нестимуть полотнище 6 на 39 метрів, зшите з кримськотатарських прапорів. Вона завершиться нетривалим мітингом на майдані Незалежності.

День кримськотатарського національного прапора відзначається 26 червня кожного року з 2010 року. Прапор вперше було затверджено на першому курултаї кримськотатарського народу в 1917 році і відновлено на другому курултаї після повернення кримських татар на Батьківщину; сьогодні є офіційним кримськотатарським національним прапором.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Депутати пропонують встановити мінімальний термін оренди землі під виноградниками в 25 років

Українського військового поранено під Авдіївкою в неділю

СБУ заявляє, що запобігла нападу на київський офіс "Батьківщини"

ДФС залишиться в підпорядкуванні Мінфіну, але її буде реформовано

МОЗ заборонило використання азбесту

ОСТАННЄ

ФРАНЦІЯ ГОТОВА ДО НОВОЇ ЗУСТРІЧІ ЛІДЕРІВ НОРМАНДСЬКОГО ФОРМАТУ – МАКРОН

СБУ запобігла інспірованій із РФ спробі теракту в будівлі Нацполіції у Херсонській області

Військовослужбовець дістав ножові поранення під час бійки в київському Гідропарку

Група ЄНП у ПАРЄ висловила недовіру Аграмунту, є ймовірність його звільнення

Укрексімбанк залучає від СБ кредит на $150 млн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Диваны
РЕКЛАМА