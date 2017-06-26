Події

12:57 26.06.2017

Укрексімбанк залучає від СБ кредит на $150 млн

Державний Укрексімбанк (Київ) залучає від Світового банку (СБ) $150 млн для підтримки експортно-орієнтованих підприємств малого і середнього бізнесу.

Як повідомляється на веб-сайті банку, 26 червня голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко і директор СБ з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен підписали договірні документи щодо проекту доступу до довгострокового фінансування – гарантійну угоду між Україною і СБ, угоду про позику між Укрексімбанком і СБ, а також відповідні додаткові листи.

Згідно з повідомленням, СБ надасть Укрексімбанку кредитні ресурси під суверенну гарантію терміном до 35 років.

У рамках проекту Укрексімбанк надаватиме середньо- і довгострокові кредити для фінансування інвестиційних проектів та на поповнення обігових коштів, спрямованих на розвиток експортного потенціалу малих і середніх українських підприємств, зокрема і через українські комерційні банки. Відбір кінцевих позичальників та банків-учасників проекту здійснюватиметься за узгодженими з СБ критеріями.

Укрексімбанк заснований в 1992 році. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 квітня 2017 року за розміром активів (165,645 млрд грн) він посідав третє місце серед 90 банків країни.

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