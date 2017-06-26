Події

12:58 26.06.2017

СБУ заявляє, що запобігла нападу на київський офіс "Батьківщини"

Служба безпеки України запобігла нападу на офіс ВО "Батьківщини" в Києві, яке спланували спецслужби Росії.

"СБУ отримала оперативну інформацію про наміри спецслужб РФ створити в Україні штучні умови для широкомасштабних акцій протесту. З цією метою особам, які переховуються на території РФ від українського правосуддя, було визначено задачу організувати напад з використанням вибухових пристроїв... на офіс Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Києві", - повідомив начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко на брифінгу в понеділок у Києві.

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