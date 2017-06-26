Події

13:01 26.06.2017

Українського військового поранено під Авдіївкою в неділю

Один український військовослужбовець дістав поранення під Авдіївкою Донецької області в неділю, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає. Один військовослужбовець дістав поранення. Цей інцидент стався в Авдіївці під час ворожого обстрілу. Стан молодого, але вже досвідченого військовослужбовця задовільний", - сказав А.Лисенко на брифінгу в понеділок у Києві .

За його словами, незаконні збройні формування 23 рази порушили режим припинення вогню в зоні АТО, з них 7 - з використанням забороненого мінськими домовленостями важкого озброєння.

Лише один обстріл припав на маріупольський напрямок, де бойовики обстріляли позиції сил АТО під Павлополем. На донецький напрямок припало 12 обстрілів, 2 з них з використанням важкого озброєння, і на луганський - 10, із використанням важкого озброєння у 5 з них.

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