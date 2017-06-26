СБУ запобігла інспірованій із РФ спробі теракту в будівлі Нацполіції у Херсонській області

Служба безпеки України запобігла інспірованій з РФ спробі теракту в будівлі Національної поліції в Херсонській області, повідомив начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко.

Він розповів на брифінгу в понеділок у Києві, що за останній місяць було дві спроби розхитування ситуації в Україні шляхом підготовки терактів. Окрім наміри вчинити теракт в офісі ВО "Батьківщина" в Києві, спецслужби РФ також планували аналогічний злочин у Херсоні. "Так, СБУ встановила і заблокувала на стадії підготовки намір вчинити терористичний акт в адмінбудівлі Нацполіції в Херсонській області", - поінформував представник СБУ.

"За задумом іноземної спецслужби підрив або підпал будівлі поліції повинен мав видаватися помстою представників націоналістичних об'єднань за зіткнення з поліцією 9 травня 2017 року", - розповів начальник департаменту.

"Таким чином, ми можемо констатувати, що в гібридній війні РФ застосовує весь арсенал можливостей", - підсумував В.Кононенко.