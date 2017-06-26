Депутати пропонують встановити мінімальний термін оренди землі під виноградниками в 25 років

Група депутатів пропонує встановити мінімальний термін оренди для користування земельними ділянками під виноградниками або для їх закладки не менше 25 років.

Відповідний законопроект №6603 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку виноградарства зареєстровано в парламенті 21 червня. Його авторами виступили члени комітету з питань аграрної політики та земельних відносин - Сергій Лабазюк, Олександр Бакуменко, Іван Мірошниченко, Валерій Лунченко, Василь Петьовка, Вадим Івченко, Олег Кулініч.

Згідно із законопроектом також запропоновано ввести зобов'язання із відшкодування орендарю його збитків за закладення і нагляд за виноградниками у разі дострокового припинення права користування земельною ділянкою. Це положення також поширюватиметься на випадки відшкодування орендарю вартості виноградників, що в процесі приватизації держмайна були зараховані до статутного капіталу господарських товариств або належних правонаступникам товариств, якщо термін плодоношення таких багаторічних насаджень не закінчився.

Депутати пропонують надати переважне право на укладення нового договору оренди тим орендарям земель під виноградниками, які належним чином виконують свої обов'язки за чинними договорами.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що за останні роки в Україні було посаджено 21,2 тис. га нових насаджень, а розкорчовано 34,1 тис. га, тобто на кожен новий гектар вилучається з обігу півтора. У 2016 році, згідно з кадастровими даними, в Україні було лише 44 тис. га виноградників (без урахування території Криму).

Депутати зазначають, що вартість капіталовкладень в 1 га сучасного виноградника становить 100 тис. грн, а тривалість створення виноградника оцінюють у 4 роки і більше. Період інтенсивної експлуатації промислового виноградника становить 20-25 років.

На думку авторів законопроекту, запропоновані заходи сприятимуть розвитку виноградарства і виноробства в Україні.