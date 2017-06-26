Голова правління ПриватБанку Шлапак має намір піти у відставку

Голова правлiння ПриватБанку (Київ) Олександр Шлапак планує завершити антикризову каденцiю у банку, повiдомляється в прес-релiзi фiнустанови.

"Голова правлiння Приватбанку Олександр Шлапак виконав у повнiй мiрi поставленi завдання щодо стабiлiзацiї ситуацiї в банку та проведення аудиту фiнансового стану ПриватБанку й найближчим часом планує завершити антикризову каденцiю на посадi голови правлiння ПриватБанку... Голова правлiння продовжує керувати банком, водночас вiдповiдна заява голови правлiння банку вже подана наглядовiй радi банку та може бути розглянута наступного засiдання наглядової ради банку наприкiнцi липня", - йдеться в повiдомленнi.

Екс-мiнiстра фiнансiв України О.Шлапака було призначено головою правлiння ПриватБанку в груднi-2016.

Як повiдомлялося, 18 грудня 2016 року уряд за пропозицiєю НБУ та акцiонерiв ПриватБанку, найбiльшими з яких на той момент були Iгор Коломойський i Геннадiй Боголюбов, ухвалив рiшення про нацiоналiзацiю цiєї найбiльшої на українському ринку фiнустанови. Держава отримала 100% в її капiталi, а ПриватБанк було докапiталiзовано на суму 116,8 млрд грн.

Днями Кабiнет Мiнiстрiв України на пiдставi висновкiв незалежного аудитора Ernst&Young вирiшив докапiталiзувати ПриватБанк ще на 38,565 млрд грн для виконання фiнустановою економiчних нормативiв.