Події

16:17 26.06.2017

У Верховному Суді чекають на розгляд майже 740 справ - Романюк

Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк заявляє, що в Судовій палаті чекають на розгляд 736 справ різної спрямованості.

"У середньому за тиждень до Верховного Суду надходило приблизно 145 заяв", - сказав Я.Романюк на брифінгу в Києві в понеділок, зазначивши, що дані взято на підставі статистики за останні десять тижнів.

При цьому до Судової палати в адміністративних справах у середньому подавалося 55 заяв, цивільних справах - 44, кримінальних справах - 12 і господарських - 31.

Водночас 736 справ чекають на розгляд: у Судовій палаті в адміністративних справах - 515 заяв, цивільних справах - 160, кримінальних справах - 6 і господарських - 55.

Голова Верховного суду додав, що в усіх палатах суду сумарно працює 18 суддів, при тому що штатних посад є 48.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова правління ПриватБанку Шлапак має намір піти у відставку

Депутати пропонують встановити мінімальний термін оренди землі під виноградниками в 25 років

Українського військового поранено під Авдіївкою в неділю

СБУ заявляє, що запобігла нападу на київський офіс "Батьківщини"

ДФС залишиться в підпорядкуванні Мінфіну, але її буде реформовано

ОСТАННЄ

Ernst&Young підтвердило низьку якість кредитного портфеля ПриватБанку

МОЗ пропонує відстрочити дату набуття чинності оновленим Нацпереліком лікзасобів на місяць

Економісти Deloitte оцінили Великий бар'єрний риф у $42 млрд

ФРАНЦІЯ ГОТОВА ДО НОВОЇ ЗУСТРІЧІ ЛІДЕРІВ НОРМАНДСЬКОГО ФОРМАТУ – МАКРОН

СБУ запобігла інспірованій із РФ спробі теракту в будівлі Нацполіції у Херсонській області

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс юа
РЕКЛАМА