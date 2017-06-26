У Верховному Суді чекають на розгляд майже 740 справ - Романюк

Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк заявляє, що в Судовій палаті чекають на розгляд 736 справ різної спрямованості.

"У середньому за тиждень до Верховного Суду надходило приблизно 145 заяв", - сказав Я.Романюк на брифінгу в Києві в понеділок, зазначивши, що дані взято на підставі статистики за останні десять тижнів.

При цьому до Судової палати в адміністративних справах у середньому подавалося 55 заяв, цивільних справах - 44, кримінальних справах - 12 і господарських - 31.

Водночас 736 справ чекають на розгляд: у Судовій палаті в адміністративних справах - 515 заяв, цивільних справах - 160, кримінальних справах - 6 і господарських - 55.

Голова Верховного суду додав, що в усіх палатах суду сумарно працює 18 суддів, при тому що штатних посад є 48.