Події

16:40 26.06.2017

МОЗ пропонує відстрочити дату набуття чинності оновленим Нацпереліком лікзасобів на місяць

Міністерство охорони здоров'я пропонує на місяць перенести набуття чинності оновленим Національним переліком основних лікарських засобів.

Відповідний проект постанови оприлюднено на сайті відомства для громадського обговорення.

Міністерство пропонує перенести набуття чинності новою редакцією на 1 серпня 2017 року з метою забезпечення належного завершення розпочатих до 31 червня процедур закупівлі закладами охорони здоров'я, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також виправлення технічних помилок.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України постановою №180 від 16 березня затвердив нову редакцію Національного переліку основних лікарських засобів, що базується на 19-му виданні Базового переліку основних лікзасобів Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Ця постанова встановлює граничні постачальницько-збутові надбавки на препарати, що входять до переліку, не вище ніж 10%, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки - не вище ніж 25%, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

У свою чергу Аптечна професійна асоціація України (АПАУ) зверталася до Кабміну з проханням перенести набуття чинності положеннями нової редакції для того, щоб визначити торговельні назви препаратів, на які поширюються ці надбавки.

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