Події

17:27 26.06.2017

Поліція затримала три десятки людей під час спроби рейдерського захоплення сільгосппідприємства

Поліція Кіровоградської області затримала групу осіб, які прибули на територію сільгосппідприємства в Кіровоградському районі на мікроавтобусах і намагалися здійснити рейдерське захоплення будівлі підприємства.

"За попередніми даними, група осіб прибула на територію сільгосппідприємства в Кіровоградському районі на мікроавтобусах, змусила вийти з офісного приміщення охоронців, проте захопити будівлю остаточно їм так і не вдалося через опір місцевих жителів. Утекти з місця події підозрюваним також не вдалося. Їх було зупинено під час спроби покинути територію населеного пункту. 31 людину затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомляє прес-служба облуправління поліції.

В інформації зазначено, що нині на місці працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції області. Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації).

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