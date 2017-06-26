Події

17:44 26.06.2017

Більше ніж 45 тис. українців скористалися "безвізом" з ЄС за 2 тижні

Від початку запровадження країнами Європейського Союзу безвізових поїздок для громадян України станом на 25 червня більше ніж 45 тис. українців перетинали кордон з Європою, маючи лише біометричний паспорт, повідомляє в понеділок прес-служба Держприкордонслужби України.

"Подорожуючи в країни Європи без віз, 15,7 тис. громадян користувалися авіаційним транспортом. Інші прямували залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску, більшість з яких на кордоні з Польщею (16,3 тис. громадян України) та Угорщиною (6,4 тис. громадян України). При цьому статистичне збільшення громадян, які у рамках безвізу прямували в європейські країни, фіксувалося протягом вихідних", - йдеться в інформації.

Крім того, зазначають в українському прикордонвідомстві, від початку запровадження безвізових подорожей у перетині кордону відмовлено 43 громадянам України, в переважній більшості через попередні порушення міграційного законодавства країн ЄС.

"Водночас відмітимо, що за два тижні з біометричними паспортами кордон з країнами ЄС загалом перетнули 200 тис. українців", - йдеться в інформації.

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