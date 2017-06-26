Мінінформ працює над законодавством про страхування журналістів

Українське законодавство потребує змін у питанні страхування журналістів.

Про це сказав голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг, відкриваючи круглий стіл "Законодавче врегулювання страхування журналістів як додаткової гарантії безпеки працівників ЗМІ", який відбувся в понеділок з ініціативи Міністерства інформаційної політики України.

"Напад на журналістів і представників медіа є особливо серйозним порушенням прав людини, оскільки вони не лише шкодять конкретним особам, а й позбавляють інших права на отримання інформації, обмежуючи суспільний діалог, що лежить в основі демократичного суспільства", - зазначив він.

Як наголосив М.Енберг, Рада Європи, приділяючи особливу увагу питанням безпеки журналістів, запустила платформу, на якій висвітлюють випадки порушення прав журналістів або перешкоджання їхній професійній діяльності.

"На території України, зокрема території анексованого Криму і тимчасово непідконтрольних територій, наразі зафіксовано 22 випадки, на 20 з яких українська влада вже дала офіційну відповідь", - повідомив він.

На думку голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, обов'язкове страхування журналістів у країні має бути у двох форматах: страхування журналістів, які працюють у зоні АТО, страхування на території всієї країни, оскільки умови праці фундаментально різняться.

За словами члена Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Сергія Висоцького, однією з проблем законодавчого запровадження обов'язкового страхування журналістів є забезпечення страхових ризиків, яке може бути або державним, або діловим. Вирішенням цієї проблеми, на його думку, є створення закону про державні гарантії журналістів, які виконують професійні обов'язки в зонах підвищеної небезпеки.

Однією з основних проблем впровадження страхування журналістів є відсутність ініціативи у вирішенні цього питання серед самих журналістів, невизначеність критеріїв, за якими має здійснюватися страхування, та економічний аспект, зазначив заступник виконавчого директора Інституту масової інформації Роман Головенко. При цьому він висловив думку, що процес страхування журналістів можна розпочати з працівників загальнонаціональних каналів.

Начальник відділу зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України Олександр Мотузяник запропонував використовувати спільний проект Міністерства інформполітики та Міноборони як кейс для вироблення відповідних правил страхування. При цьому він запевнив у підтримці Міноборони процесу впровадження загального страхування журналістів.