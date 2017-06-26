У Красногорівці від менінгітного стафілокока померла дівчина

Після загибелі в Красногорівці від менінгітного стафілокока 16-річної дівчини медики обстежили 70 осіб, які контактували з нею, й у десятьох із них виявили підвищену температуру тіла, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський і додав, що розпорядився направити в місто додаткові бригади медиків.

"Ввечері 24 червня у неї (16-річної дівчини - ІФ) підвищилася температура, вранці її доправили до лікарні в Кураховому, а звідти о 16:30 - до Слов'янська. Лікарі боролися за її життя, але, на жаль, вночі 26 червня вона померла. Як доповіла мені заступник Мар’їнської районної держадміністрації Тетяна Збуцька, у Красногорівці сьогодні обстежили 70 осіб, які контактували з дівчинкою, оскільки хвороба може передаватися повітряно-крапельним шляхом", - написав П.Жебрівський на своїй сторінці у Facebook у понеділок удень.

За його словами, в усіх обстежених узяли необхідні аналізи, завтра мають бути результати. При цьому серед обстежених виявили десять осіб із підвищеною температурою тіла: "шістьох із них госпіталізували, четверо від госпіталізації відмовилися - їм виписали ліки та відправили додому, оскільки примусово утримувати їх у лікарні лікарі не мають права".

П.Жебрівський повідомив, що розпорядився про направлення до Красногорівки додаткових бригад медиків.

"Потрібно обстежити людей та виявити, звідки взялася інфекція. Місцеві лікарі та влада відкидають варіант так званого побутового зараження: дівчинка виховувалася в повній благополучній родині, де дотримуються усіх необхідних санітарних норм. Припускають, що інфекцію Валерія отримала саме повітряно-крапельним шляхом", - зазначив він.