"Енергоатом" почав самостійно перевіряти паливо Westinghouse з використанням стенда інспекції

"Атомремонтсервіс", відокремлений підрозділ (ВП) НАЕК "Енергоатом", почав самостійно здійснювати інспекцію ядерного палива Westinghouse (ТВЗ-W/WR) із використанням стенда інспекції та ремонту палива (СІРП).

За даними прес-служби держпідприємства, "Атомремонтсервіс" уже самостійно провів дві інспекції палива, що дало змогу заощадити близько 7,5 млн грн.

Зокрема, в червні 2017 року персонал ВП провів чергову інспекцію палива в обсязі восьми тепловидільних збірок ТВЗ-WR на енергоблоці №5 Запорізької АЕС.

"Найближчі завдання, що ставить перед собою "Атомремонтсервіс" у цьому напрямку: доопрацювання СІРП для забезпечення можливості контролю ТВЗ-А; удосконалення конструкції стенда з вилучення сторонніх предметів із ТВЗ; проведення планових інспекцій палива на енергоблоках АЕС у період тривалих капітальних ремонтів без впливу на терміни ППР", - зазначають у прес-службі.

У НАЕК нагадують, що в 2014 році персонал "Атомремонтсервіс" пройшов базове навчання щодо роботи на СІРП, а в 2015-2016 роках брав участь спільно з фахівцями Westinghouse в інспекції палива на енергоблоці №3 ЮУАЕС.

Для підтримки кваліфікації операторів СІРП на необхідному рівні на виробничій базі ВП у 2016 році було побудовано та введено в експлуатацію приміщення тренажерних циклів.

Як повідомлялося, "Енергоатом" у 2016 році знизив виробництво електроенергії на 7,6% (на 6 млрд 656,7 млн кВт-год) порівняно з 2015 роком - до 81 млрд 183,5 млн кВт-год, зокрема її відпуск - на 7,8% (на 6 млрд 399,5 млн кВт-год), до 76 млрд 162,3 млн кВт-год.

У січні-травні 2017 року НАЕК збільшив виробництво електроенергії на 11,8% (на 4 млрд 125,6 млн кВт-год) порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 38 млрд 979,1 млн кВт-год.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.