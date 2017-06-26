"Укрзалізниця" пропонує зернотрейдерам новий механізм зниження дефіциту зерновозів

Керівництво ПАТ "Укрзалізниця" в ході зустрічі з представниками зернотрейдерів в Одесі запропонувало клієнтам новий механізм зменшення дефіциту рухомого складу, а саме зерновозів, повідомив глава ПАТ Войцех Балчун.

"Зокрема, Укрзалізниця пропонує вантажовідправникам розглянути можливість збільшення кількості вантажних вагонів шляхом їх придбання та подальшого надання УЗ в фінансовий лізинг", - написав В.Балчун на своїй сторінці в Фейсбук в понеділок увечері.

За його словами, даний алгоритм цікавий для "Укрзалізниці", оскільки дозволить забезпечити постійне зростання попиту на зерновози на прийнятних умовах.

"А саме - не відволікати значні суми коштів і отримати в користування з подальшим викупом основні засоби, що забезпечить стабільний дохід від основного, прибуткового, виду діяльності", - написав В.Балчун.

У свою чергу, зазначив глава ПАТ, зернотрейдери отримають впевненість в наявності необхідної кількості рухомого складу та відповідно - поліпшити якість логістики і зменшити свої операційні ризики.

"Надалі даний механізм, в разі його успішності, може бути поширений на інші види вантажних перевезень", - додав він.