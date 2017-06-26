Події

19:30 26.06.2017

"Укрзалізниця" пропонує зернотрейдерам новий механізм зниження дефіциту зерновозів

Керівництво ПАТ "Укрзалізниця" в ході зустрічі з представниками зернотрейдерів в Одесі запропонувало клієнтам новий механізм зменшення дефіциту рухомого складу, а саме зерновозів, повідомив глава ПАТ Войцех Балчун.

"Зокрема, Укрзалізниця пропонує вантажовідправникам розглянути можливість збільшення кількості вантажних вагонів шляхом їх придбання та подальшого надання УЗ в фінансовий лізинг", - написав В.Балчун на своїй сторінці в Фейсбук в понеділок увечері.

За його словами, даний алгоритм цікавий для "Укрзалізниці", оскільки дозволить забезпечити постійне зростання попиту на зерновози на прийнятних умовах.

"А саме - не відволікати значні суми коштів і отримати в користування з подальшим викупом основні засоби, що забезпечить стабільний дохід від основного, прибуткового, виду діяльності", - написав В.Балчун.

У свою чергу, зазначив глава ПАТ, зернотрейдери отримають впевненість в наявності необхідної кількості рухомого складу та відповідно - поліпшити якість логістики і зменшити свої операційні ризики.

"Надалі даний механізм, в разі його успішності, може бути поширений на інші види вантажних перевезень", - додав він.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд продовжив запобіжний захід Насірову

До 5 знизилася кількість обстрілів бойовиками позицій ЗСУ в понеділок

Близько 150 людей пікетують Одеську ОДА

Більше ніж 45 тис. українців скористалися "безвізом" з ЄС за 2 тижні

У Верховному Суді чекають на розгляд майже 740 справ - Романюк

ОСТАННЄ

Степанов обіцяє відреагувати на вимоги мітингувальників під будівлею Одеської ОДА

Клімкін 27-28 червня відвідає Італію

Турпотік до Києва в I кв 2017 виріс на 33% порівняно з I кв 2016, загалом ж очікується 1,5 млн інтуристів

"Укрнафта" зупиняє видобуток ще на 4 родовищах

"Енергоатом" почав самостійно перевіряти паливо Westinghouse з використанням стенда інспекції

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Чехлы для мобильных телефонов
РЕКЛАМА