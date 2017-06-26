Турпотік до Києва в I кв 2017 виріс на 33% порівняно з I кв 2016, загалом ж очікується 1,5 млн інтуристів

У I кварталі 2017 року туристичний потік до Києва зберігав позитивну динаміку і його збільшення порівняно з аналогічним періодом 2016 року становило 33% або 70,69 тис. людей, повідомив начальник управління туризму департаменту Київської міськдержадміністрації (КМДА) Антон Тараненко.

"За І квартал 2017 взагалі (Київ - ІФ) відвідало 283 389 туристів (211 700 у 2016 р). Цьогоріч у м.Києві, за прогнозними показниками, очікується 1,5 млн іноземних гостей", -написав О.Тараненко в своїй сторінці у Facebook у понеділок.

Він повідомив, що провідні позиції в рейтингу посіли такі країни: Білорусь (збільшення на 22,77 тис. осіб); Ізраїль (збільшення на 5,92 тис. осіб); Туреччина (збільшення на 5,35 тис. осіб); США (збільшення на 3,52 тис. осіб); Польща (збільшення на 3,13 тис. осіб); Азербайджан (збільшення на 2,11 тис. осіб); Латвія і Литва (збільшення на 1,2 тис. осіб); Німеччина (збільшення на 1,91 тис. осіб); Казахстан (збільшення на 1,81 тис. осіб); Китай (збільшення на 1,76 тис. осіб); Франція (збільшення на 1,47 тис. осіб); Нідерланди (збільшення на 1,04 тис. осіб).

За словами представника КМДА, до України і, зокрема, до Києва з'являється стійкий інтерес з боку Китаю і Японії, і туристичний потік з останньої за I квартал 2017 року порівняно з першим кварталом 2016 р. зріс з 877 до 1103 осіб.

"Також не варто залишати без уваги і порівняно новий для України регіон - Скандинавію (Норвегія, Фінляндія, Данія), туристичний потік до Києва з якого за 3 місяці 2017 (січень-березень) збільшився на 81% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - написав О.Тараненко.