Клімкін 27-28 червня відвідає Італію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 27-28 червня здійснить робочий візит до Італії, де проведе переговори з італійським колегою Анджеліно Альфано.

Як повідомляє в понеділок прес-служба МЗС України, в Римі П.Клімкін зустрінеться також з керівниками парламентських фракцій і виступить на засіданні комітету у закордонних справах Палати депутатів Італії.

"Метою візиту є активізація українсько-італійського двостороннього співробітництва, зокрема обговорення підготовки чергового засідання Українсько-італійської ради з питань економічного, промислового та фінансового співробітництва під головуванням міністрів закордонних справ", - сказано в повідомленні.

В ході візиту також будуть порушені питання взаємодії між Україною та ЄС, питання протидії російській агресії, в тому числі збереження єдиної позиції міжнародного співтовариства в тиску на Москву для виведення російських військ з території України.