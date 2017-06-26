Події

19:44 26.06.2017

Клімкін 27-28 червня відвідає Італію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 27-28 червня здійснить робочий візит до Італії, де проведе переговори з італійським колегою Анджеліно Альфано.

Як повідомляє в понеділок прес-служба МЗС України, в Римі П.Клімкін зустрінеться також з керівниками парламентських фракцій і виступить на засіданні комітету у закордонних справах Палати депутатів Італії.

"Метою візиту є активізація українсько-італійського двостороннього співробітництва, зокрема обговорення підготовки чергового засідання Українсько-італійської ради з питань економічного, промислового та фінансового співробітництва під головуванням міністрів закордонних справ", - сказано в повідомленні.

В ході візиту також будуть порушені питання взаємодії між Україною та ЄС, питання протидії російській агресії, в тому числі збереження єдиної позиції міжнародного співтовариства в тиску на Москву для виведення російських військ з території України.

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