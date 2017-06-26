Степанов обіцяє відреагувати на вимоги мітингувальників під будівлею Одеської ОДА

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов пообіцяв відреагувати на вимоги, озвучені під час мітингу під будівлею Одеської ОДА в понеділок.

М.Степанов в ході брифінгу, який відбувся після мітингу, повідомив, що резонансні справи, розслідування яких вимагали активісти, знаходяться під його особистим контролем, і він проінформує громадськість про хід розслідування.

Крім того, М.Степанов погодився з ідеєю включити ряд активістів в спільні групи з поліцією з метою сприяння розслідуванню.

Разом з тим, глава Одеської ОДА висловив сумнів в об'єктивності активістів у зв'язку з їх вимогою звільнити керівників прокуратури Одеської області Олега Жученка та начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна. За його словами, керівники поліції і прокуратури зобов'язані реагувати на ситуацію зі злочинністю в регіоні в цілому, і не можуть віддавати перевагу в розслідуванні 9 кримінальних справ з 16,5 тисяч.

"Коли падає кількість злочинів, коли падає кількість тяжких злочинів, - це не є для вас показником якості роботи?" - обурився М.Степанов.

Як повідомлялося, у ​​понеділок вдень будівлю Одеської обласної державної адміністрації пікетували близько 150 чоловік. Приводом для мітингу стало суботнє побиття громадської активістки.

Мітингувальники вимагали звільнити керівників силового блоку в Одеській області, відправити у відставку главу Одеської ОДА Максима Степанова, розслідувати ситуацію про недопуск активістів і частини журналістів на сесію Одеської міськради тощо.

Майже відразу після початку мітингу до присутніх вийшов М.Степанов, проте його спроби налагодити діалог не мали успіху.

Через годину М.Степанов пішов назад до будівлі ОДА, а мітингувальники пішли за ним. Однак співробітники поліції і Національної гвардії України, які чергують в ОДА, не дали пройти всередину. В результаті виникло кілька незначних бійок.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, знайоме з підосновою мітингу, його учасників зібрали люди, близькі до колишнього керівництва Одеської області. За словами співрозмовника, ініціатори мітингу намагаються вплинути на М. Степанова і спровокувати відставку начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Дмитра Головіна, які нині вивчають окремі аспекти діяльності колишнього керівництва регіону.