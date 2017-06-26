Події

20:17 26.06.2017

Невідомий пограбував ювелірний магазин біля метро "Нивки" в Києві

У Шевченківському районі Києва невідомий, погрожуючи пістолетом, забрав з торгового залу ювелірного магазину на вулиці Щербакова прикраси і зник.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інцидент стався сьогодні, близько 15:20.

"На місці події правоохоронці попередньо встановили, що в торговий заклад зайшов невідомий чоловік і, погрожуючи пістолетом, забрав прикраси. Після цього він побіг в сторону станції метро"Нивки", - повідомили в поліції.

Кількість викраденого і матеріальний збиток встановлюється.

Відомості про подію зареєстровані. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Зловмисник - середньої статури, зріст близько 165 см, був одягнений в блейзер чорного кольору, чорну куртку.

Проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення і затримання грабіжника.

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