Постачальник облицювальних панелей для Grenfell Tower в Лондоні припинить їх продаж

Американська компанія Arconic Inc припинить продаж панелей під брендом Reynobond PE, що використовувалися при облицюванні Grenfell Tower, який згорів в Лондоні. Жертвами пожежі, що сталася 14 червня, стали 79 осіб.

"Arconic припиняє глобальні продажі Reynobond PE для використання у висотних будівлях, - йдеться в заяві компанії. - Ми вважаємо, що це правильне рішення через відмінності в будівельних нормативах різних країн".

Arconic в 2015 році поставив дані панелі для Grenfell Tower, при цьому в документації до матеріалу було зазначено, що він може бути небезпечним при облицюванні багатоповерхових будинків.

Нині британські влада проводить масштабну перевірку житлових багатоквартирних будинків на предмет їх відповідності вимогам протипожежної безпеки. За даними влади, близько 60 висоток не пройшли перевірку.

Акції Arconic падали в ході торгів на 11%, рекордними темпами з моменту відділення від алюмінієвого гіганта Alcoa в листопаді минулого року.