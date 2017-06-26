Події

20:35 26.06.2017

Постачальник облицювальних панелей для Grenfell Tower в Лондоні припинить їх продаж

Американська компанія Arconic Inc припинить продаж панелей під брендом Reynobond PE, що використовувалися при облицюванні Grenfell Tower, який згорів в Лондоні. Жертвами пожежі, що сталася 14 червня, стали 79 осіб.

"Arconic припиняє глобальні продажі Reynobond PE для використання у висотних будівлях, - йдеться в заяві компанії. - Ми вважаємо, що це правильне рішення через відмінності в будівельних нормативах різних країн".

Arconic в 2015 році поставив дані панелі для Grenfell Tower, при цьому в документації до матеріалу було зазначено, що він може бути небезпечним при облицюванні багатоповерхових будинків.

Нині британські влада проводить масштабну перевірку житлових багатоквартирних будинків на предмет їх відповідності вимогам протипожежної безпеки. За даними влади, близько 60 висоток не пройшли перевірку.

Акції Arconic падали в ході торгів на 11%, рекордними темпами з моменту відділення від алюмінієвого гіганта Alcoa в листопаді минулого року.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За Гужву внесено заставу, але ніч він проведе в Лук'янівському СІЗО

Порошенко у Франції вшанував пам'ять Анни Київської

Суд продовжив запобіжний захід Насірову

До 5 знизилася кількість обстрілів бойовиками позицій ЗСУ в понеділок

Близько 150 людей пікетують Одеську ОДА

ОСТАННЄ

ДМК корпорації "ІСД" необхідно $ 150 млн для запуску підприємства

Порошенко ветував закон про мораторій на стягнення заборгованості з "Чорноморнафтогазу"

Одеські пожежники ліквідували загоряння трави і сміття на недіючому звалищі

Трамп назвав часткове відновлення імміграційного указу "перемогою безпеки"

Невідомий пограбував ювелірний магазин біля метро "Нивки" в Києві

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить диван на price.ua
РЕКЛАМА