Трамп назвав часткове відновлення імміграційного указу "перемогою безпеки"

Президент США Дональд Трамп вважає постанову Верховного суду про часткове відновлення дії свого імміграційного указу "перемогою" для безпеки країни. Про це йдеться в заяві президента, поширеній у понеділок.

"Сьогоднішнє одноголосне рішення Верховного суду - ясна перемога для нашої національної безпеки", - наголошується в заяві.

"Як президент, я не можу дозволити (в'їзд - ІФ) в нашу країну людям, які хочуть заподіяти нам шкоду. Я хочу (приїзду - ІФ) людей, які люблять Сполучені Штати і всіх громадян США і які будуть працьовитими і продуктивними", - заявив президент.

Він також висловив задоволення у зв'язку з тим, що рішення Верховного суду прийнято одноголосно.

Раніше в понеділок Верховний суд США постановив поновити заборону на в'їзд в країну для деяких категорій іноземців, прийнятий раніше Трампом, але оскаржений в судах нижчої інстанції.

У свою чергу американські ЗМІ відзначали, що стосовно деяких людей ця заборона все ж діяти не буде. Йдеться про іноземців, які здатні "достовірно підтвердити повноцінні відносини з конкретною людиною або організацією на території США", відзначили в свою чергу в Верховному суді.