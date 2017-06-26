Події

20:40 26.06.2017

Трамп назвав часткове відновлення імміграційного указу "перемогою безпеки"

Президент США Дональд Трамп вважає постанову Верховного суду про часткове відновлення дії свого імміграційного указу "перемогою" для безпеки країни. Про це йдеться в заяві президента, поширеній у понеділок.

"Сьогоднішнє одноголосне рішення Верховного суду - ясна перемога для нашої національної безпеки", - наголошується в заяві.

"Як президент, я не можу дозволити (в'їзд - ІФ) в нашу країну людям, які хочуть заподіяти нам шкоду. Я хочу (приїзду - ІФ) людей, які люблять Сполучені Штати і всіх громадян США і які будуть працьовитими і продуктивними", - заявив президент.

Він також висловив задоволення у зв'язку з тим, що рішення Верховного суду прийнято одноголосно.

Раніше в понеділок Верховний суд США постановив поновити заборону на в'їзд в країну для деяких категорій іноземців, прийнятий раніше Трампом, але оскаржений в судах нижчої інстанції.

У свою чергу американські ЗМІ відзначали, що стосовно деяких людей ця заборона все ж діяти не буде. Йдеться про іноземців, які здатні "достовірно підтвердити повноцінні відносини з конкретною людиною або організацією на території США", відзначили в свою чергу в Верховному суді.

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