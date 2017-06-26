ДМК корпорації "ІСД" необхідно $ 150 млн для запуску підприємства

Дніпровському металургійному комбінату (ДМК, Кам'янське Дніпропетровської обл.), що входить в корпорацію "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), для запуску виробництва з роботою трьох доменних печей з позитивною рентабельністю необхідно одноразово $ 150 млн.

Як повідомив прес-центр підприємства, про це заявив генеральний директор В'ячеслав Мосьпан в ході спільної наради адміністрації ДМК і профспілкового активу комбінату в понеділок.

Директор з виробництва і постачання продукції Костянтин Несвєт зазначив, що на перші 10 діб роботи підприємства двома печами є запас сировини для випуску агломерату - за умови, що не пізніше 3-х діб з моменту роздування печей на комбінат почне надходити вугілля або косова дрібниця. Питання, яке потрібно буде вирішити перед запуском основного обладнання, - забезпечення магістралей комбінату природним газом, подача якого сьогодні перекрита через борги ДМК.

На нараді був присутній перший заступник міського голови Олександр Чернишов, який підкреслив значимість роботи містоутворюючого підприємства для благополуччя всієї міської громади і запевнив, що міська влада готова зробити все, що від неї залежить, щоб допомогти комбінату і металургам. Пропозиції, які надійшли, будуть опрацьовані на рівні міської влади.

Як повідомлялося, ДМК продовжує простоювати і займається пошуком фінансування, припускаючи відновлення виробництва найближчим часом з роботою трьох доменних печей.

Раніше В.Мосьпан констатував, що підприємство було зупинено 30 березня, запуск його планувався через 7-10 днів - 7 квітня на рахунки комбінату очікувалося надходження зворотних коштів ПДВ, однак кошти були перераховані з держбюджету в кінці квітня. До цього моменту рахунки ДМК були заарештовані за борги підприємства перед кредиторами.

За словами топ-менеджерів, запуск виробничих потужностей доцільний при забезпеченні роботи трьох доменних печей, інакше оплата ресурсів та інші обов'язкові платежі будуть значно вище прибутку і собівартості продукції.

"Зараз стоїть завдання - до кінця червня знайти рішення проблеми фінансування, забезпечити підприємство сировиною і розконсервувати виробничі потужності. Але на нормальний режим роботи технологічне обладнання зможе, після двомісячного простою, вийти приблизно за місяць", - повідомляв раніше В.Мосьпан.

ДМК останнім часом працював на 25-30% потужності через відсутність коксу і оборотних коштів. 30 березня 2017 року були видані накази №305 "Про роботу комбінату в умовах зупинки основного виробництва" і №307 "Про "гарячу" консервацію обладнання комбінату" через гостру нестачу оборотних коштів і відсутність сировини для роботи.

При цьому на комбінаті заявляли, що після відшкодування ПДВ в розмірі 1,2 млрд грн ДМК відновить роботу. Державна казначейська служба повідомила, що в квітні поточного року ДМК було відшкодовано 1 млрд 204,6 млн грн, в березні - 647,8 млн грн. Однак до теперішнього моменту підприємство простоює.

ДМК в 2016 році скоротив випуск прокату на 16% в порівнянні з 2015 роком - до 1,960 млн тонн, сталі - на 15,4%, до 1,967 млн ​​тонн, чавуну - на 13,8%, до 1,945 млн тонн.

ДМК спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату і товарів народного споживання.

Підприємство контролює корпорація "ІСД", заснована в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. До складу корпорації входять Алчевський меткомбінат, ДМК, меткомбінат ISD-Dunaferr і ISD-Huta Czestochowa.