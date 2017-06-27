Події

07:15 27.06.2017

Одеські податківці запустили мобільний додаток для боротьби з порушниками законодавства

Головне управління Державної фіскальної служби в Одеській області запустило додаток для боротьби з виплатою заробітної плати "в конвертах", неофіційним працевлаштуванням та іншими порушеннями законодавства про працю.

Як повідомила прес-служби ГУ, програма, що має назву Legal Work, об'єднує інформаційні ресурси органів влади, задіяних в заходах щодо легалізації заробітних плат. Крім, власне, ГУ ДФС в області, йдеться про Одеську обладміністрацію та Головне управління Держслужби з питань праці в Одеській області.

Крім того, в мобільному додатку вказані номери "гарячих ліній", інформація про трудове законодавство, а також відкриті вакансії в регіоні.

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