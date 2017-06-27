Події

07:21 27.06.2017

Бойовики 18 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі за минулу добу

Бойовики 18 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук у вівторок вранці.

"Втрат серед українських вояків в результаті ворожих обстрілів вчора не було", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку противник активізувався з настанням сутінків - вели вогонь з 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по укріпленнях сил АТО в районі Водяного. Зі стрілецької зброї обстріляли позиції біля Павлополя.

На донецькому напрямку майже всі обстріли зафіксовані поблизу Кам'янки і Авдіївки. Противник з гранатометів обстріляв позиції сил АТО в районі Луганського, ввечері щільним вогнем з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї різного калібру обстріляв опорні пункти ЗСУ у Кам'янки. Крім того, 82-міномети і піхотне озброєння противник неодноразово застосовував в передмісті Авдіївки.

На луганському напрямку бойовики випустили кілька мін калібру 82 мм по позиціях українських захисників неподалік Жовтого. На світанку ворожі снайпери намагалися поцілити по військовослужбовцях України, які тримають оборону в районі Попасної і Новотошковки. Увечері обстріли не припинилися і спочатку під вогонь з автоматичних станкових гранатометів знову потрапили позиції сил АТО в районі Новотошківкі. Українських захисників Щастя бойовики щільно обстріляли з 82-мм мінометів. Поблизу Кримського зафіксований факт використання противником міномета калібру 120-мм. Опорні пункти сил АТО неподалік Новоолександрівки ворог обстрілював з гранатометів і великокаліберних кулеметів. А у Новозванівці бив зі стрілецької зброї.

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