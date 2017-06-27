Події

07:23 27.06.2017

Проблему КНДР треба вирішувати "швидко"

Північнокорейську проблему необхідно вирішувати, і досить швидко, заявив президент США Дональд Трамп.

"Вдячний індійському народові за їхній внесок в зусилля по Афганістану, і за те, що вони до нас приєдналися і ввели нові санкції відносно північнокорейського режиму", - сказав він в понеділок в Білому домі після закінчення переговорів з прем'єром Індії Нарендра Моді.

За словами президента США, КНДР зараз "створює величезні проблеми". "Цим треба займатися і, можливо, займатися швидко", - підкреслив Д.Трамп.

Він також висловився за нарощування військового і антитерористичного співробітництва з Індією. "Обидві наші країни постраждали від зла - тероризму. І ми обидві налаштовані на знищення терористичних організацій і радикальної ідеології, яка їх підживлює. Ми знищимо радикальний ісламський тероризм!" - сказав Д.Трамп.

Торкаючись військового співробітництва між США і Індією, глава держави зазначив, що "військові працюють щодня з метою зміцнити військове співробітництво".

"В наступному місяці вони разом приєднаються до японських військово-морських сил для участі в найбільших морських навчаннях, які коли-небудь проводилися на заході Індійського океану", - сказав Д.Трамп.

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