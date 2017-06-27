У Харківській області прокуратура відкрила дві справи за фактами ухилення посадових осіб від сплати податків

Прокуратура Харківської області розпочала кримінальні виробництва за фактами ухилення від сплати податків (ч.3 ст.212 КК України) за даними електронних декларацій.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, за результатами обробки даних Єдиного держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, прокуратура виявила факти ухиляння від сплати податків.

"Встановлено, що в деклараціях двох осіб зазначено власність на загальну суму понад 126 млн. грн. В одному випадку задекларовано понад 122 млн грн, у другому - 4 млн грн. Однак дані по сплаті податків з зазначених сум особи підтвердити не змогли", - цитує прес-служба начальника відділу прокуратури області Олександра Олексійчука.

Як повідомило кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, мова йде про екс-голову райдержадміністрації та судді.