Рух тролейбусів № 24 тимчасово припиняється 27 та 28 червня в Києві

У Києві 27 і 28 червня з 5:00 до 18:00 тимчасово припиняється рух тролейбусів маршруту №24 у зв'язку з асфальтуванням на вулиці Луговій.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, на вказаний період організовується рух тролейбусів № 24К (пр-т. Свободи - вул. Івашкевича), тролейбусів № 24Д (вул. Північна - вул. Степана Бандери), який курсуватиме за маршрутом: вул. Північна - вул. Героїв Сталінграда - вул. Маршала Тимошенко - вул. Йорданська - вул. Олександра Архипенка - вул. Героїв Сталінграда - вул. Степана Бандери.

Також буде організовано рух автобусів № 24ТР (вул. Івашкевича - ст. м. "Мінська"), який курсуватиме від вул. Івашкевича - вул. Лугова - вул. Маршала Тимошенко до ст. м. "Мінська".

Пасажири автобусів № 24ТР мають право користуватися місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в тролейбусі.

З розкладом руху наземного транспорту можна ознайомитися на офіційному сайті "Київпастранс" в розділі: "Пасажирам - Маршрути і розклад руху".