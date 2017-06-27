У Харкові дворічна дитина випала з 9-го поверху

У понеділок вранці дворічний хлопчик загинув від травм, отриманих в результаті падіння з 9-го поверху житлового будинку по вулиці Валентинівській в Харкові.

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, про те, що з вікна випала дитина, до чергової частини Московського відділу поліції міста повідомили перехожі. "На місце виїхала слідчо-оперативна група Московського відділу поліції. За попередніми даними, дворічний хлопчик грався біля відкритого вікна і випав з 9 поверху багатоповерхівки. Батьки дитини саме тоді перебували вдома", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відділу комунікацій, сім'я в поле зору поліції раніше не потрапляла. Родина також виховує ще трьох дітей.

Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.