Події

07:57 27.06.2017

Російська загроза зростає по всех фронтах

Голова військового комітету НАТО генерал Петр Павел заявив, що альянс виступає проти зростання "військового потенціалу" Росії, а також повідомив про готовність НАТО запобігти "будь-якому військовому втручанню Кремля, подібному ситуації в Криму і на сході України". Про це генерал заявив виданню Politico.

"Коли справа доходить до потенціалу, немає сумнівів в тому, що Росія розвиває свої можливості як в традиційних, так і в ядерних складових", - заявив Павел. Він також зазначив військові навчання Росії і "розгортання військ" на далеких відстанях.

За даними видання, Павел посилається на "повідомлення про розміщення міжконтинентальних балістичних ракет з ядерними боєголовками" в Калінінграді і Криму. "Коли мова йде про наміри [Росії], все не так ясно, тому що ми не можемо чітко сказати, що Росія не має агресивних намірів проти НАТО", - додав він.

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