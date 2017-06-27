Макрон націлений на результат і не дасть Росії "тягнути кота за хвіст"

Позиція Президента Франції Емманюеля Макрона полягає в тому, щоб не давати російській стороні затягувати час, сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі телеканалу "112 Україна" в понеділок.

"Спочатку мова йде про телефонну розмову в "нормандському форматі", який, я сподіваюся, відбудеться найближчим часом, і позиція президента Макрона в тому, що "тягнути кота за хвіст", як це робить Росія, він не буде це давати робити російської стороні, а буде намагатися в чіткій координації з нами і німецькими друзями тиснути, щоб ми отримували результати, причому як працювати над дорожньою картою, так і досягати конкретних результатів в двох ключових сферах: безпека і звільнення заручників", - сказав П.Клімкін.

Міністр також зазначив, що йому подобається стиль президента Франції: "Це поєднання уваги до деталей, розуміння деталей і одночасно рівень стратегічного аналізу. Саме це розуміння того, де ми знаходимося, куди ми повинні прийти, необхідність робити дуже чіткі кроки".