Події

08:49 27.06.2017

Через негоду загинула людина, повалені дерева, без світла 86 населених пунктів

У період з 26 на 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 86 населених пунктів у 3 областях.

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, в Хмельницькій області знеструмлено 32 населених пункти, у Черкаській - 32, Вінницькій - 22.

Крім цього, в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) на території Київської, Хмельницької та Черкаської областей загинула 1 людина, повалено 147 дерев, пошкоджено 66 покрівель житлових будинків та 2 об'єкти соціально-побутової сфери.

До ліквідації наслідків негоди було залучено 68 чол. і 19 од. тех., в тому числі від ДСНС 37 чол. особового складу та 9 од. тех.

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