Прокуратура викрила привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг в Івано-Франківську

Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, йдеться про встановлений факт привласнення посадовими особами Івано-Франківської міської ради спільно з трьома суб'єктами господарювання коштів при виконанні робіт з капітального та поточного ремонту доріг на території обласного центру шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Після проведення експертизи буде встановлено суму збитків.

Проводяться невідкладні слідчі дії.