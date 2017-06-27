Події

09:34 27.06.2017

Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок вибуху автомобіля в Києві

У вівторок уранці в Солом’янському районі Києва вибухнув автомобіль, внаслідок чого одна людина загинула й ще двоє постраждало, повідомляють місцеві ЗМІ.

"Сильний вибух стався сьогодні вранці на перехресті вулиць Солом’янської та Механізаторів. Деталі нині з'ясовуються. Відомо лише, що є постраждалі", - повідомляє столичний інтернет-портал "Киев Оперативный".

На місце надзвичайної події виїхали карети "швидкої допомоги" та правоохоронці.

Рух автотранспорту на зазначеній ділянці доріг перекрито.

Водночас, як повідомляє місцеве інтернет-видання "dtp.kiev.ua", внаслідок вибуху автомобіля "Мерседес", попередньо, загинула одна людина і ще дві постраждали.

"У момент вибуху водій перебував у салоні. Частини автомобіля розлетілися по периметру 100 метрів і зачепили інші авто. На місці "швидка" та рятувальники ДСНС. Намагаються звільнити водія. Попередньо, загинула одна людина. Двоє постраждалих", - йдеться в замітці.

Агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не має коментарів про НП від правоохоронців або представників Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

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