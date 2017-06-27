Події

09:38 27.06.2017

Бойовики 18 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі за минулу добу

Бойовики 18 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у вівторок уранці.

"Втрат серед українських воїнів унаслідок ворожих обстрілів учора не було", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку противник активізувався з настанням сутінків - вели вогонь із 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по укріпленнях сил АТО в районі Водяного. Зі стрілецької зброї обстріляли позиції біля Павлополя.

На донецькому напрямку майже всі обстріли зафіксовано поблизу Кам'янки та Авдіївки. Противник із гранатометів обстріляв позиції сил АТО в районі Луганського, ввечері щільним вогнем із мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї різного калібру обстріляв опорні пункти ЗСУ біля Кам'янки. Крім того, 82-мм міномети та піхотне озброєння противник неодноразово застосовував у передмісті Авдіївки.

На луганському напрямку бойовики випустили кілька мін калібру 82 мм по позиціях українських захисників неподалік Жовтого. На світанку ворожі снайпери намагалися поцілити по військовослужбовцях України, які тримають оборону в районі Попасної та Новотошківського. Увечері обстріли не припинилися і під вогонь з автоматичних станкових гранатометів знову потрапили позиції сил АТО в районі Новотошківського. Українських захисників Щастя бойовики щільно обстріляли з 82-мм мінометів. Поблизу Кримського зафіксовано факт використання противником міномета калібру 120-мм. Опорні пункти сил АТО неподалік Новоолександрівки ворог обстрілював із гранатометів і великокаліберних кулеметів. А біля Новозванівки бив зі стрілецької зброї.

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