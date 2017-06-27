Унаслідок вибуху "Мерседеса" в Києві загинув водій іномарки

У Головному управлінні Національної поліції України в Києві підтверджують загибель людини внаслідок вибуху автомобіля, що стався у вівторок уранці в Солом’янському районі Києва, та повідомляють про травмування дівчини внаслідок розльоту осколків.

"О 8:16 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на перехресті вулиць Солом’янська та Олексіївська вибухнув автомобіль "Мерседес"... Унаслідок події загинув водій", - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Окрім цього прес-секретар ГУ Нацполіції України в м. Києві Оксана Блищик повідомила, що до медиків звернулася дівчина, 1990 року народження. "Під час вибуху їй по ногах попали осколки", - уточнила О.Блищик у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У правоохоронному відомстві зазначили, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти, вибухотехніки, лікарі "швидкої" та рятувальники. Встановлюються причини та обставини вибуху.

"Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо її правової кваліфікації", - додали в столичному главку поліції.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що у вівторок уранці в Солом’янському районі Києва вибухнув автомобіль марки "Мерседес", внаслідок чого одна людина загинула і ще двоє постраждали. "У момент вибуху водій перебував у салоні. Частини автомобіля розлетілися по периметру 100 метрів і зачепили інші авто. На місці "швидка" та рятувальники ДСНС. Намагаються звільнити водія. Попередньо, загинула одна людина. Двоє постраждалих", - повідомляє місцеве інтернет-видання "dtp.kiev.ua".