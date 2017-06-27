"Нафтогаз" завершив сплату 15,7 млрд грн дивідендів і прибутку з них за 2016 рік

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" завершила перерахування до державного бюджету дивідендів за 2016 рік у розмірі 13,3 млрд грн, а також 2,4 млрд грн авансових внесків з податку на прибуток, нарахованих на суму дивідендів.

Як зазначено в повідомленні компанії у вівторок, це рекордна сума, яка була виплачена до бюджету державною компанією у вигляді дивідендів за всю історію незалежності України.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, чиї слова наведено в релізі, зазначив, що формування прибутку компанії у розмірі 26,5 млрд грн за підсумками 2016 року стало можливим завдяки послідовній роботі з реформування "Нафтогазу" та енергетичного сектора України в останні три роки, зокрема боротьбі з корупцією, активній роботі на зовнішніх ринках і обстоюванню інтересів НАК у міжнародних судах.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

Як повідомлялося, "Нафтогаз України", як окрема юридична особа, в 2016 році отримав чистий прибуток 26,529 млрд грн проти чистого збитку 27,749 млрд грн у 2015-му. Чистий дохід НАК минулого року зріс на 43,1% - до 161,383 млрд грн.

Згідно з консолідованим звітом НАК, група за підсумками 2016 року отримала чистий прибуток 22,532 млрд грн проти 35,062 млрд грн чистого збитку в 2015 році. Консолідований дохід від реалізації в 2016 році зріс на 48% - до 192,764 млрд грн.