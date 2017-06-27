Події

10:36 27.06.2017

САП і НАБУ не знайшли доказів отримання Манафортом грошей від Партії регіонів

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив, що підпису екс-голови передвиборного штабу президента США Дональда Трампа, політтехнолога Пола Манафорта не було на жодній зі сторінок так званої амбарної книги Партії регіонів.

Н.Холодницький в ефірі програми HARD на телеканалі ZIK, коментуючи скандал з отриманням П.Манафортом грошей від Партії регіонів, розповів, що раніше справа перебувала у провадженні Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). "Але ми ніяких доказів причетності Манафорта не отримали. Я тільки констатую факти. Щодо Манафорта доказів немає", - сказав керівник САП.

Тому, за його словами, кримінальне провадження щодо "амбарної книги" Партії регіонів було направлено для вивчення управлінню спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

"Ми вважаємо, що ці записи можуть доводити взаємозв'язок тих осіб, які проходять у цій справі. Тому саме так визначено підслідність", - констатував Н.Холодницький.

Він також зазначив, що інформація про провину П.Манафорта - це піар-технологія, тобто розкручувалося те, чого слідство не довело, і до того, як слідство розпочалося.

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