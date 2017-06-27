Суворої позиції щодо "Північного потоку-2" дотримується чимало країн ЄС

Дедалі більше держав Європейського Союзу в переговорах про мандат Єврокомісії щодо будівництва Nord Strem 2 дотримуються суворої позиції та вимог, повідомив BNS міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас.

Він зазначив, що на засіданні Ради ЄС з транспорту, телекомунікацій та енергетики в Люксембурзі ще раз висловив позицію Литви про те, що розвиток газопроводу Nord Stream, який сполучить Німеччину та Росію, "ми розуміємо як політичний проект, який матиме, за попередніми оцінками, негативний вплив на цілі, які ми ставимо перед Енергетичним союзом".

"У нас було ширше коло держав-членів ЄС, які висловлювалися досить сильно або бодай підтримували мандат Єврокомісії, але при цьому стверджували, що хочуть більш чітких відповідей на поставлені питання. Серед таких держав - Данія, Швеція, Польща, Румунія, Литва, Кіпр і кілька інших держав", - сказав міністр.

Литва, за його словами, підтримує прагнення ЄК розпочати переговори, наголошуючи, що потрібна обіцянка, що на проект поширюватиметься право ЄС. Друга умова - проект не повинен завдати шкоди внутрішньому енергетичному ринку ЄС, його функціонуванню. Литва просить від Європейської Комісії вичерпної "правової, економічної і навіть стратегічної оцінки".

У понеділок заступник голови ЄК з Енергетичного союзу Марош Шефчович написав у своєму Twitter, що Рада ЄС підтримала підхід Європейської Комісії, що запитала мандат на переговори з РФ щодо газопроводу "Північний потік-2".

Реалізацію проекту Nord Stream 2 вартістю майже EUR10 млрд "Газпром" і його партнери мають намір розпочати у квітні 2018 року.