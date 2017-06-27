Розслідувати теракт, що згубив полковника ГУР Шаповала, буде Головна військова прокуратура

Генеральний прокурор Юрій Луценко передав для розслідування до Головної військової прокуратури кримінальне провадження за фактом здійснення у вівторок уранці в Києві терористичного акту, під час якого був підірваний автомобіль співробітника Головного управління розвідки Міноборони полковника Максима Шаповала, а сам військовий загинув.

"Рішенням (постановою) генпрокурора кримінальне провадження за фактом вчинення сьогоднішнього теракту відносно офіцера Міноборони передано для розслідування до Головної військової прокуратури", - написав головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook у вівторок удень.

Як повідомлялося, 27 червня вранці в Головному управлінні Національної поліції України в Києві повідомили про загибель людини внаслідок вибуху автомобіля "Мерседес", що стався у вівторок уранці в Солом’янському районі Києва. Окрім цього, прес-секретар ГУ Нацполіції України в м. Києві Оксана Блищик повідомила, що до медиків звернулася дівчина, 1990 року народження. "Під час вибуху їй по ногах попали осколки", - уточнила О.Блищик у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко повідомив журналістам, що внаслідок підриву автомобіля був убитий діючий військовослужбовець Збройних сил України, 1978 р. н., а сам злочин правоохоронці зареєстрували за статтею 258 ККУ (теракт). За його словами, на місці події працює оперативно-слідча група, проте "за тією картиною злочину, яку ми маємо зараз, очевидно, що спрацював вибуховий пристрій".

Пізніше в Міноборони України повідомили, що внаслідок підриву автомобіля загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Максим Шаповал.