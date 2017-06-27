Порошенко підписав закон, що спрощує процедуру видачі дозволів на застосування праці іноземців

Президент України Петро Порошенко підписав закон України №2058-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій", який удосконалює порядок видачі посвідки на проживання в Україні та надання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства.

Як повідомляє у вівторок прес-служба президента України, впровадження норм закону загалом приведе до позитивних наслідків щодо створення привабливих інвестиційних умов для іноземних інвесторів в Україні за рахунок спрощення порядку працевлаштування іноземних працівників, надання права отримувати посвідку на проживання в Україні іноземним інвесторам, які мають істотну участь в українських підприємствах, але не працевлаштовані на них, для контролю за діяльністю таких підприємств.

Закон набуває чинності через три місяці з дня його опублікування.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила цей закон (законопроект №4541) у другому читанні 239 голосами народних депутатів 23 травня 2017 року.

Закон, зокрема, скасовує реєстрацію іноземних інвестицій, замінивши її формальним інформуванням для ведення державної статистики.

Він також регулює на рівні закону базові аспекти оформлення дозволу на застосування праці іноземців, осіб без громадянства. Очікується, що ці зміни спростять залучення іноземних менеджерів та іноземних кваліфікованих працівників, що є необхідним на перших етапах розвитку дочірнього підприємства в Україні.

Окрім цього, ухвалений закон вносить зміни в регулювання процедури видачі посвідок на тимчасове проживання в Україні. Ці зміни нададуть право отримувати посвідку на проживання в Україні іноземним інвесторам, які мають істотну участь в українських підприємствах, але не працевлаштовані на них. Парламентарі очікують, що це дасть змогу таким інвесторам проводити в Україні достатню кількість часу для контролю за діяльністю підприємств.