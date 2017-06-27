Події

14:00 27.06.2017

НБУ попереджає банки про зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом

Національний банк України попередив банки та інших учасників фінансового сектора про здійснювану у вівторок зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом на кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного та державного секторів.

"У результаті цих кібератак ці банки зазнають складнощів з обслуговуванням клієнтів і здійсненням банківських операцій", - підтвердили в НБУ інформацію у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У Нацбанку зазначили, що нині посилено заходи безпеки та протидії хакерським атакам усіх учасників фінансового ринку.

"Національний банк упевнений, що захист банківської інфраструктури від шахрайства в кіберпросторі організовано належним чином, а спроби кібератак на інформаційні системи банків будуть нейтралізовані", - наголосили в НБУ.

Регулятор додав, що відстежує ситуацію і повідомлятиме про поточний стан кіберзахисту банківської системи.

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", серед потерпілих від дії вірусу, зокрема, компанії "Київенерго" та "Укренерго", деякі держбанки.

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