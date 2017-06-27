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14:32 27.06.2017

Виші можуть самостійно встановлювати мінімальні прохідні бали ЗНО - Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки України заявляють, що вищі навчальні заклади можуть самостійно встановлювати мінімальні вступні бали із зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

"Мінімальний бал встановлюватиме - так йде на всі спеціальності - вищий навчальний заклад... Це право вищого навчального закладу", - сказав директор департаменту вищої освіти Міносвіти Олег Шаров на прес-конференції в Києві у вівторок.

При цьому він наголосив, що якщо виш встановлює мінімальні бали, то вони застосовуватимуться і для тих, хто вступає на місця державного замовлення, і на навчання за контрактом.

Водночас такий поріг не може бути менше ніж 100 балів, оскільки 100 балів - мінімальний бал, на який можна скласти ЗНО.

У свою чергу міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила, що обсяг і розподіл державного замовлення готує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, його буде розглянуто на засіданні Кабінету Міністрів України найближчими тижнями.

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