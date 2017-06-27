"Інтер" називає відключення його мовлення в мережі "Тріолан" порушенням договору

Відключення телеканалу "Інтер" у мережі кабельного провайдера "Тріолан" здійснене всупереч чинному договору і з порушенням прав глядачів, йдеться в прес-релізі телеканалу.

"Договір про ретрансляцію телеканалу "Інтер" та інших телеканалів Inter Media Group у мережі кабельного оператора "Тріолан" був укладений у грудні 2016 року з терміном дії до 31 грудня 2017 року. Таким чином, на сьогодні договір є чинним. Кабельний провайдер "Тріолан" протягом кількох місяців із порушенням чинного договору не оплачує ретрансляцію телеканалів Inter Media Group", - йдеться в повідомленні.

Проте, як зазначає канал, незважаючи на невиконання зобов'язань щодо оплати з боку "Тріолан", останній продовжує виконувати всі свої зобов'язання за цим договором, зокрема забезпечувати доступ до якісного сигналу телеканалу "Інтер".

"Захист інтересів телеглядачів і своїх інтересів Inter Media Group здійснюватиме у встановленому законом порядку. Нині ми звертаємося до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості за кілька місяців за чинним договором. При цьому ми не припиняємо забезпечувати доступ до якісного сигналу, і будь-які проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Інтер" у мережі "Тріолан" залежать виключно від виконання своїх зобов'язань цим кабельним провайдером", - зазначає канал.

Глядачам рекомендується звертатися до кабельного провайдера "Тріолан" із вимогою забезпечити доступ до сигналу всіх телеканалів Inter Media Group. У разі подальшого порушення прав телеглядачів Inter Media Group рекомендує укладати абонентські договори з іншими провайдерами кабельного телебачення або налаштовувати телевізор на прийом сигналу телеканалу "Інтер" в аналоговому, цифровому ефірі або на супутнику.

"Тріолан" - телекомунікаційний провайдер, заснований у 2008 році. Працює в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Сумах, Полтаві, Запоріжжі, Рівному. Кількість клієнтів провайдера становить близько 300 тис. людей.

"Інтер Медіа Груп" - одна з найбільших українських медіагруп, до якої входять телеканали "Інтер", "НТН", " К1", "К2", "Мега", "Піксель", "Zoom", "Enter-фільм", "Інтер+".